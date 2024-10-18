«Этот интерес можно только приветствовать»: в РПЦ положительно оценили «монастыринг» среди молодежи

Молодые люди все чаще предпочитают проводить время в монастырях вместо занятий с психологом. Эта тенденция получила название «монастыринг» и стала популярной среди зумеров, ищущих спокойствие и умиротворение в религиозных общинах. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что позитивно оценивает такие тенденции у молодежи.





«Нам известно, что многие молодые люди хотели бы прикоснуться к монастырской жизни, пожить и потрудиться в обителях. Не сомневаюсь, что даже если изначально этот интерес является поверхностным, многие, побывав в монастыре, раскрывают глубину и красоту православия. Такое существовало во все времена, появилось не только сейчас», — сказал он.





По словам представителя РПЦ, «какие бы экзотические названия для описания этого явления ни предлагались, этот интерес можно только приветствовать».





«Думаю, многие монастыри с радостью примут молодых людей, если они приходят с чистыми помыслами и открытым сердцем», — добавил Кипшидзе.





Публикации о монастыринге появились на фоне обсуждения в России квадробинга. Эта тема настолько актуальна, что ее поднимал Сергей Лавров на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.





В Кремле сочли копирование поведения животных «полной ерундой». В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». Кипшидзе счел квадробинг пропагандой возвращения общества к язычеству и варварству.