Два моряка погибли при опрокидывании судна на Сахалине

Лимаренко уточнил, что из семи человек, находившихся на судне, удалось спасти троих. Судьба четырех моряков неизвестна. Пострадавших доставили в больницу. Один из них в состоянии средней степени тяжести, еще один в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У них диагностировали переохлаждение. Третий моряк в удовлетворительном состоянии был отпущен на амбулаторное лечение.