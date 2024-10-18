Два моряка погибли при опрокидывании судна на Сахалине

На Сахалине в порту Корсаков при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» погибли два моряка, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России.
По данным ведомства, всего на борту находились семь человек. Одного пострадавшего госпитализировали, еще четырех человек ищут спасатели. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта.
Судно перевозило щебень и песок, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его данным, крен и переворачивание судна произошли при перегрузке.
Лимаренко уточнил, что из семи человек, находившихся на судне, удалось спасти троих. Судьба четырех моряков неизвестна. Пострадавших доставили в больницу. Один из них в состоянии средней степени тяжести, еще один в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У них диагностировали переохлаждение. Третий моряк в удовлетворительном состоянии был отпущен на амбулаторное лечение.