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Два моряка погибли при опрокидывании судна на Сахалине
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Еще четверых ищут спасатели undefined
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Два моряка погибли при опрокидывании судна на Сахалине

Еще четверых ищут спасатели

На Сахалине в порту Корсаков при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» погибли два моряка, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России.

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По данным ведомства, всего на борту находились семь человек. Одного пострадавшего госпитализировали, еще четырех человек ищут спасатели. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта.

Судно перевозило щебень и песок, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его данным, крен и переворачивание судна произошли при перегрузке.

Лимаренко уточнил, что из семи человек, находившихся на судне, удалось спасти троих. Судьба четырех моряков неизвестна. Пострадавших доставили в больницу. Один из них в состоянии средней степени тяжести, еще один в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У них диагностировали переохлаждение. Третий моряк в удовлетворительном состоянии был отпущен на амбулаторное лечение.

#сахалин #погибшие #судно
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