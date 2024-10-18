«Золотая осень»: примерить роль любимого героя в «Москино»

В Москве завершился проект «Киновыходные», который проходил совместно с общегородским фестивалем «Золотая осень. Праздник урожая» на территории кинопарка «Москино». Здесь можно было примерить роль главной героини фильма «Любовь и голуби», попробовать блюда от столичных шеф-поваров, купить фермерские продукты и поучаствовать в гонках на мини-тракторах.
На одной из площадок давали поучаствовать в постановочных съемках сцен из известных фильмов, например музыкальной картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Гостям предлагалось примерить костюм, выучить реплику своего персонажа и произнести ее перед камерой.
В гастрономической программе были барбекю, кулинарные состязания и дегустация продукции от 12 фермерских хозяйств России. Гости могли приобрести редкие виды варенья, а повара доказали свое мастерство, приготовив блюда, которые мы видели в старых советских фильмах.
Как прошел фестиваль «Золотая осень. Праздник урожая» и какие проекты еще готовят «Московские сезоны» — читайте на сайте.