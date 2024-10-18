«Золотая осень»: примерить роль любимого героя в «Москино»

В Москве завершился проект «Киновыходные», который проходил совместно с общегородским фестивалем «Золотая осень. Праздник урожая» на территории кинопарка «Москино». Здесь можно было примерить роль главной героини фильма «Любовь и голуби», попробовать блюда от столичных шеф-поваров, купить фермерские продукты и поучаствовать в гонках на мини-тракторах.