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«Золотая осень»: примерить роль любимого героя в «Москино»
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В Кинопарке «Москино» прошел проект «Киновыходные» undefined
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«Золотая осень»: примерить роль любимого героя в «Москино»

В Кинопарке «Москино» прошел проект «Киновыходные»

В Москве завершился проект «Киновыходные», который проходил совместно с общегородским фестивалем «Золотая осень. Праздник урожая» на территории кинопарка «Москино». Здесь можно было примерить роль главной героини фильма «Любовь и голуби», попробовать блюда от столичных шеф-поваров, купить фермерские продукты и поучаствовать в гонках на мини-тракторах.

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На одной из площадок давали поучаствовать в постановочных съемках сцен из известных фильмов, например музыкальной картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Гостям предлагалось примерить костюм, выучить реплику своего персонажа и произнести ее перед камерой.

В гастрономической программе были барбекю, кулинарные состязания и дегустация продукции от 12 фермерских хозяйств России. Гости могли приобрести редкие виды варенья, а повара доказали свое мастерство, приготовив блюда, которые мы видели в старых советских фильмах.

Как прошел фестиваль «Золотая осень. Праздник урожая» и какие проекты еще готовят «Московские сезоны» — читайте на сайте.

#фестиваль #москино #золотая осень
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