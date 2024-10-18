Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в село под Белгородом

Информация о попытке захода украинской ДРГ на территорию российского региона со стороны Журавлевки распространилась 17 октября в Telegram-каналах, пишет «Ъ». Каналы утверждали, что в районе села велись бои. Сам Гладков сообщал, что 17 октября ВСУ атаковали этот и другие населенные пункты боеприпасами и беспилотниками.