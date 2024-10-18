Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в село под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) с Украины удалось проникнуть на территорию села Журавлевка Белгородской области. Об этом он заявил в социальных сетях.
По словам губернатора, обстановка в селе сложная с февраля 2022 года, однако населенный пункт находится под полным контролем Вооруженных сил России.
Он напомнил, что Журавлевка и Нехотеевка — отселенные пункты, поэтому сказать о том, что началось какое-то очень сложное событие, из-за которого властям нужно принимать какие-то дополнительные меры безопасности, нельзя.
Информация о попытке захода украинской ДРГ на территорию российского региона со стороны Журавлевки распространилась 17 октября в Telegram-каналах, пишет «Ъ». Каналы утверждали, что в районе села велись бои. Сам Гладков сообщал, что 17 октября ВСУ атаковали этот и другие населенные пункты боеприпасами и беспилотниками.