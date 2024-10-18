Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что «план победы» Зеленского является просто планом для победы. При этом под словом «план» он рекомендовал понимать психотропные вещества.
Президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы» 16 октября. Трансляция выступления шла в Telegram-канале украинского лидера.
«План победы» включает приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», помощь в развитии украинской экономики. Зеленский считает, что стратегия «позволит не только защитить» украинские позиции, «но и проложить мост к проведению второго саммита мира».
У плана также есть три тайных дополнения, уточнил президент Украины. Их Киев передал партнерам и обнародовать не будет. Зеленский рассчитывает, что в случае его поддержки боевые действия завершатся не позднее 2025 года.