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Медведев: Это не «план победы», а просто план для победы
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Зампред Совбеза РФ раскритиковал представленный Зеленским «план победы» undefined
Новости

Медведев: Это не «план победы», а просто план для победы

Зампред Совбеза РФ раскритиковал представленный Зеленским «план победы»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что «план победы» Зеленского является просто планом для победы. При этом под словом «план» он рекомендовал понимать психотропные вещества.

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Президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы» 16 октября. Трансляция выступления шла в Telegram-канале украинского лидера.

«План победы» включает приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», помощь в развитии украинской экономики. Зеленский считает, что стратегия «позволит не только защитить» украинские позиции, «но и проложить мост к проведению второго саммита мира».

У плана также есть три тайных дополнения, уточнил президент Украины. Их Киев передал партнерам и обнародовать не будет. Зеленский рассчитывает, что в случае его поддержки боевые действия завершатся не позднее 2025 года.

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