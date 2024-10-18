В Балашихе нашли похищенные у Минобороны объекты недвижимости на 224 миллиона рублей

Следственный комитет (СК) России нашел в подмосковной Балашихе похищенный у Министерства обороны комплекс из 15 объектов недвижимости стоимостью свыше 244 миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на СК.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, трое фигурантов в 2019–2021 годах в ходе процедуры банкротства подведомственного Министерству обороны предприятия — ОАО «Строительное управление Московского региона» — организовали подложные торги и похитили комплекс недвижимости.
В СК сообщили, что задержанным подозреваемым Хамовнический районный суд Москвы в качестве меры пресечения избрал заключение под стражу.