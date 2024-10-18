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Полиция Финляндии: Оружие с Украины могло попасть к преступникам
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Конфликт на Украине может иметь непредвиденные последствия для ЕС undefined
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Полиция Финляндии: Оружие с Украины могло попасть к преступникам

Конфликт на Украине может иметь непредвиденные последствия для ЕС

Полиция Финляндии заявила, что оружие с Украины могло попасть в руки финских преступников. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на доклад об огнестрельном оружии, подготовленный полицейским управлением.

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Конфликт на Украине может иметь непредвиденные последствия для преступности в Европе, говорится в сообщении. Отмечается, что риски будут возрастать по мере возможного приостановления или окончания военных действий.

Финская полиция считает, что при затихании боевых действий в Европу будет поступать больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок.

В 2022 году полиция Финляндии рассказывала Yle о возможной передаче оружия с Украины финским преступникам, отмечает РИА Новости. Тогда МИД Украины опроверг эту информацию. Тем не менее у финской полиции нет доказательств того, что речь идет об оружии, поставленном на Украину в рамках военной помощи.

#полиция #финляндия #огнестрельное оружие
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