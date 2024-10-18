Полиция Финляндии: Оружие с Украины могло попасть к преступникам

В 2022 году полиция Финляндии рассказывала Yle о возможной передаче оружия с Украины финским преступникам, отмечает РИА Новости. Тогда МИД Украины опроверг эту информацию. Тем не менее у финской полиции нет доказательств того, что речь идет об оружии, поставленном на Украину в рамках военной помощи.