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Минобороны: Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО
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За этот период ВС РФ отразили около 60 контратак ВСУ undefined
Новости

Минобороны: Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

За этот период ВС РФ отразили около 60 контратак ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России с 12 по 18 октября взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

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В сводке ведомства уточняется, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) было взято под контроль Невское, в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Максимильяновка, Михайловка и Красный Яр, а в Запорожской области — Левадное.

Отмечается, что в ходе боевых действий были отражены 59 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным российского оборонного ведомства, за неделю на этом направлении фронта потери украинских войск составили до 3350 военнослужащих.

Кроме того, на этом направлении ВС России уничтожили 13 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера VAB производства Франции, три боевых бронированных машины HMMWV американского производства, а также два бронеавтомобиля Kirpi из Турции.

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