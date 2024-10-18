В Луганске завели уголовное дело после взрыва автомобиля

Следователи завели уголовное дело после взрыва автомобиля в Луганске, сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.
По какой именно статье возбуждено уголовное дело, не уточняется. Также не раскрываются детали происшествия.
В ведомстве отметили, что следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия. Назначено несколько судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая.
По данным СК, в результате взрыва мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадала женщина. Также были повреждены два автомобиля.
По данным Telegram-канала «Инцидент Луганск», взрыв произошел у Дома культуры строителей на Оборонной улице. На месте происшествия работают оперативные службы. Оборонная улица перекрыта в обе стороны.