Reuters: В НАТО планируют создать сеть спутниковой связи в Арктике

Несколько стран НАТО подписали 17 октября в Брюсселе соглашение о создании сети спутниковой связи Northlink в Арктическом регионе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.
Источник агентства отмечает, что стратегическая роль Арктики становится все более важной из-за напряженной геополитической ситуации. Однако в регионе нет необходимого спутникового покрытия для связи и навигации, а значит, и для военных операций.
В число стран, подписавших соглашение, вошли Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция и Швеция, уточнил источник.
Агентство поясняет, что страны НАТО планируют улучшить спутниковую связь в Арктике в течение нескольких лет за счет собственных мощностей и с помощью услуг коммерческих организаций.