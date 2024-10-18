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Reuters: В НАТО планируют создать сеть спутниковой связи в Арктике
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Соответствующее соглашение подписали 13 стран undefined
Новости

Reuters: В НАТО планируют создать сеть спутниковой связи в Арктике

Соответствующее соглашение подписали 13 стран

Несколько стран НАТО подписали 17 октября в Брюсселе соглашение о создании сети спутниковой связи Northlink в Арктическом регионе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

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Источник агентства отмечает, что стратегическая роль Арктики становится все более важной из-за напряженной геополитической ситуации. Однако в регионе нет необходимого спутникового покрытия для связи и навигации, а значит, и для военных операций.

В число стран, подписавших соглашение, вошли Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция и Швеция, уточнил источник.

Агентство поясняет, что страны НАТО планируют улучшить спутниковую связь в Арктике в течение нескольких лет за счет собственных мощностей и с помощью услуг коммерческих организаций.

#арктика #связь #reuters
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