«Страшно???»: МИД России отреагировал на новость об отправке солдат КНДР в зону СВО

Представительство МИД России во Владивостоке в Telegram-канале опубликовали новость южнокорейского агентства Yonhap о том, что власти КНДР перебросили 1500 военных во Владивосток, чтобы потом их отправить в зону СВО.
После пересказывания статьи агентства в публикации стояло всего одно слово: «Страшно???» Вскоре запись в канале представительства была удалена, но ее можно посмотреть через TGStat.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения об участии военнослужащих Северной Кореи в спецоперации на Украине не соответствуют действительности. По его словам, это похоже на очередную информационную утку.