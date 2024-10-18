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«Страшно???»: МИД России отреагировал на новость об отправке солдат КНДР в зону СВО
18+
Южнокорейские СМИ сообщили о переброске солдат Северной Кореи во Владивосток undefined
Новости

«Страшно???»: МИД России отреагировал на новость об отправке солдат КНДР в зону СВО

Южнокорейские СМИ сообщили о переброске солдат Северной Кореи во Владивосток

Представительство МИД России во Владивостоке в Telegram-канале опубликовали новость южнокорейского агентства Yonhap о том, что власти КНДР перебросили 1500 военных во Владивосток, чтобы потом их отправить в зону СВО.

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После пересказывания статьи агентства в публикации стояло всего одно слово: «Страшно???» Вскоре запись в канале представительства была удалена, но ее можно посмотреть через TGStat. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения об участии военнослужащих Северной Кореи в спецоперации на Украине не соответствуют действительности. По его словам, это похоже на очередную информационную утку.

#мид #владивосток #кндр
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