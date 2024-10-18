В «Коломенском посаде» ответили на призыв главы Минсельхоза сделать российскую пастилу известной всему миру

Для выхода российской пастилы на зарубежные рынки нужна поддержка государства. Так ответили в «Коломенском посаде» на призыв главы Минсельхоза Оксаны Лут сделать российскую пастилу известной всему миру.





Министр сельского хозяйства 14 октября призналась, что вместо хлеба ест пастилу и этот десерт всегда есть у нее дома. Лут заявила, что это «наш знаковый продукт, о котором должен узнать весь мир», и пообещала работать над этим.





Предпринимательница Наталья Никитина и компания «Коломенский посад» рассказали Daily Storm, что коломенская пастила сейчас не представлена на международных рынках.





«Для выхода на новые рынки необходимо провести модернизацию и расширение существующего производства при обязательном сохранении исторической рецептуры и технологии. Для этого нужны комплекс мер поддержки со стороны государственных программ, отдельные субсидии для развития и возрождения исторических производств», — заявили в компании.





Лимитированные линейки пастилы выпускают для Третьяковской

галереи, музея «Царицыно», Музея театрального и музыкального искусства в Петербурге и других учреждений в стране.





«Коломенская пастила была признана официальной сладостью российско-британского Года культуры в 2014 году, а в 2017 году коломенская пастила стала официальным символом перекрестного Года туризма Россия – Австрия», — добавили в компании.