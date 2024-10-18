Минюст признал иноагентом проект Ateo

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов проект Ateo, сообщается на сайте ведомства.
Проект распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и их политики и сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил, говорится в сообщении министерства. Уточняется, что канал также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов.
В качестве участников проекта в реестре указаны Григорий Озеров и Роберт Петросян. По данным Минюста, они проживают за пределами России.
В реестр иноагентов также попали журналист Алексей Барановский, врач Андрей Волна, политик Сергей Илюхин, политический деятель Даниил Константинов и публицист Максим Матвейченков (Блант).