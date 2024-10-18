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Минюст признал иноагентом проект Ateo
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По данным ведомства, канал распространял материалы иноагентов undefined
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Минюст признал иноагентом проект Ateo

По данным ведомства, канал распространял материалы иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов проект Ateo, сообщается на сайте ведомства.

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Проект распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и их политики и сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил, говорится в сообщении министерства. Уточняется, что канал также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов.

В качестве участников проекта в реестре указаны Григорий Озеров и Роберт Петросян. По данным Минюста, они проживают за пределами России.

В реестр иноагентов также попали журналист Алексей Барановский, врач Андрей Волна, политик Сергей Илюхин, политический деятель Даниил Константинов и публицист Максим Матвейченков (Блант).

#минюст #иноагент #реестр
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