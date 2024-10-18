Собянин: Экономика Москвы достигла высоких темпов роста

Несмотря на вызовы последних лет Москва достигла стабильности и высоких темпов роста, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на пленарной сессии «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния».
По словам мэра, сегодня в экономическом секторе есть вызовы, требующие решения. К ним Собянин отнес дефицит кадров и невысокую производительность труда по сравнению с некоторыми другими странами. Он отметил, что в Москве эти проблемы менее ощутимы из-за высокой плотности населения.
Экономический и технологический суверенитет достигается за счет частных инвестиций, подчеркнул Собянин. Например, крупные проекты, среди которых Московские центральные диаметры или Большая кольцевая линия, реализуются с участием внебюджетных средств и приносят доходы инвесторам и в бюджет города.
Градоначальник добавил, что реализация национальных проектов заложила фундамент для развития страны и показала, какие вопросы могут вызвать затруднение, что можно скорректировать. Работа по ним будет продолжаться.