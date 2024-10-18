Собянин: Экономика Москвы достигла высоких темпов роста

По словам мэра, сегодня в экономическом секторе есть вызовы, требующие решения. К ним Собянин отнес дефицит кадров и невысокую производительность труда по сравнению с некоторыми другими странами. Он отметил, что в Москве эти проблемы менее ощутимы из-за высокой плотности населения.