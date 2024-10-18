Патриарх попросил внести правки о монашестве в закон о запрете пропаганды чайлдфри

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам законопроектов о запрете пропаганды отказа от деторождения обращения о внесении в них поправок, выводящих из-под их действия информацию о монашестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игуменью Ксению (Чернега).