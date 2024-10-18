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Патриарх попросил внести правки о монашестве в закон о запрете пропаганды чайлдфри
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При нынешней редакции под запрет попадет информация о монастырском образе жизни undefined
Новости

Патриарх попросил внести правки о монашестве в закон о запрете пропаганды чайлдфри

При нынешней редакции под запрет попадет информация о монастырском образе жизни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам законопроектов о запрете пропаганды отказа от деторождения обращения о внесении в них поправок, выводящих из-под их действия информацию о монашестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игуменью Ксению (Чернега).

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По ее словам, данные законопроекты заслуживают поддержки, так как они позволят очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения.

Вместе с тем они нуждаются в доработке, добавила игуменья Ксения. Если закон будет принят в нынешней редакции, то под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, которые исключают деторождение.

Ранее замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что законопроект не коснется монахов, так как они не отрицают традиционные ценности.

#монахи #патриарх кирилл #чайлдфри
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