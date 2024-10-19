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В Тамбовской области в результате взрыва газа погибли два человека
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Восемь жильцов госпитализированы undefined
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В Тамбовской области в результате взрыва газа погибли два человека

Восемь жильцов госпитализированы

Два человека погибли при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. 

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По его данным, трагедия произошла в 04:55 по местному времени (совпадает с мск) в городе Кирсанове. Взрыв случился на четвертом этаже жилого дома.


Он уточнил, что восемь жильцов были доставлены в медицинские учреждения. Пять человек от госпитализации отказались. 


Жильцы дома эвакуированы, пожар локализован. На месте происшествия работают все необходимые службы, добавил Егоров. 

#тамбовская область #пострадавшие #взрыв газа
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