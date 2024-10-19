В Тамбовской области в результате взрыва газа погибли два человека

По его данным, трагедия произошла в 04:55 по местному времени (совпадает с мск) в городе Кирсанове. Взрыв случился на четвертом этаже жилого дома.





Он уточнил, что восемь жильцов были доставлены в медицинские учреждения. Пять человек от госпитализации отказались.





Жильцы дома эвакуированы, пожар локализован. На месте происшествия работают все необходимые службы, добавил Егоров.