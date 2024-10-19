«Золотая осень»: незабываемые киновыходные в Москве

Кинопарк «Москино» находится в Новой Москве и обещает стать одной из самых крупных в мире площадок для натурных съемок. Сейчас это 180 гектаров локаций и павильонов для создания любых фильмов, а к 2030 году территория «Москино» увеличится в шесть раз.





В честь «Золотой осени» на всех площадках проходили постановочные съемки. На одной снимали сцену про мушкетеров, на другой — показывали шоу «12 стульев», а где-то — разыграли эпизод из «Человека с бульвара Капуцинов».





Фестиваль продолжался вплоть до 13 октября, по всей столице работали 27 площадок. Каждый мог прийти и увидеть атмосферу праздника.





О том, как «Золотая очень» окунула всю Москву в кино, вы можете узнать, посмотрев видеоролик. Другие подробности о мероприятиях всегда доступны на официальном сайте проекта.