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«Золотая осень»: незабываемые киновыходные в Москве
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Можно было увидеть съемочный процесс своими глазами undefined
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«Золотая осень»: незабываемые киновыходные в Москве

Можно было увидеть съемочный процесс своими глазами

В Москве прошли захватывающие киновыходные. В рамках большого фестиваля «Золотая осень» гости смогли попробовать блюда из известных фильмов, а также узнать рецепты из разных регионов страны. Кроме того, каждый желающий получил возможность побывать на съемочной площадке. 

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Кинопарк «Москино» находится в Новой Москве и обещает стать одной из самых крупных в мире площадок для натурных съемок. Сейчас это 180 гектаров локаций и павильонов для создания любых фильмов, а к 2030 году территория «Москино» увеличится в шесть раз. 


В честь «Золотой осени» на всех площадках проходили постановочные съемки. На одной снимали сцену про мушкетеров, на другой — показывали шоу «12 стульев», а где-то — разыграли эпизод из «Человека с бульвара Капуцинов». 


Фестиваль продолжался вплоть до 13 октября, по всей столице работали 27 площадок. Каждый мог прийти и увидеть атмосферу праздника.


О том, как «Золотая очень» окунула всю Москву в кино, вы можете узнать, посмотрев видеоролик. Другие подробности о мероприятиях всегда доступны на официальном сайте проекта. 

#москва #фестиваль #золотая осень
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