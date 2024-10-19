Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех

При разборе конструкций дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел пожар после взрыва газа, нашли тело еще одного местного жителя.

Об этом сообщили в МЧС России.





«Всего пострадали пять человек, из них трое — погибли», — уточнили в ведомстве.





Ранее губернатор Егоров заявлял о двух погибших и восьми пострадавших. Также он отчитался, что пожар был локализован, а местным жителям оказывается помощь.





ЧП случилось в 04:55 по местному времени (совпадает с мск) в городе Кирсанове. Взрыв произошел на четвертом этаже жилого дома.