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Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех
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По данным МЧС, пострадали пять жильцов многоэтажки undefined
Новости

Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех

По данным МЧС, пострадали пять жильцов многоэтажки

При разборе конструкций дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошел пожар после взрыва газа, нашли тело еще одного местного жителя. 

Об этом сообщили в МЧС России. 


«Всего пострадали пять человек, из них трое — погибли», — уточнили в ведомстве. 


Ранее губернатор Егоров заявлял о двух погибших и восьми пострадавших. Также он отчитался, что пожар был локализован, а местным жителям оказывается помощь. 


ЧП случилось в 04:55 по местному времени (совпадает с мск) в городе Кирсанове. Взрыв произошел на четвертом этаже жилого дома.

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#тамбовская область #жертвы #взрыв газа
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