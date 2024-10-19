Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр

«Мы живем в одной стране, в одной правовой ситуации, бюджетной, налоговой. Это наша общая страна. Перестаньте делить ее на регионы, и правительство, и центр. Нет регионов отдельно от страны. Регионы и есть страна, а правительство — это родное правительство нашей страны. Нельзя их делить. Это неделимые вещи», — сказал Собянин.





У Москвы нет финансового суверенитета, отметил мэр. По всей стране — единая бюджетная система, добавил он.





Собянин указал, что с 2010 года налоговые поступления из Москвы в федеральный бюджет выросли в пять раз. При этом в городе реализуют крупные и окупаемые инфраструктурные проекты. В их числе — строительство Московских центральных диаметров (МЦД) и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.





По словам мэра, БКЛ «уже принесла в федеральный бюджет столько, сколько затратили из московского бюджета» на ее строительство.





Он подчеркнул, что сегодня каждый восьмой россиянин получает медпомощь, пенсионное, соцстрахование за счет москвичей, которые ведут отчисления во внебюджетные фонды из своего фонда зарплаты.