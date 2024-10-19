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На Сахалине нашли тело третьего погибшего с перевернувшегося судна «Григорий Ловцов»
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Еще двух человек ищут undefined
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На Сахалине нашли тело третьего погибшего с перевернувшегося судна «Григорий Ловцов»

Еще двух человек ищут

Спасатели обнаружили тела трех человек после инцидента на грузовом судне «Григорий Ловцов», которое перевернулось у берегов Корсаковского района Сахалина. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.


«В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела трех человек, один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали», — отметили в ведомстве. 


Там указали, что поиски еще двух человек продолжаются. 18 октября власти сообщили о гибели двух человек. По данным ведомства, всего на борту находились семь человек. 


Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта.

Судно перевозило щебень и песок, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его данным, крен и переворачивание судна произошли при перегрузке.

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#чп #сахалин #погибшие
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