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Минобороны РФ: Село Зоряное перешло под контроль России
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Населенный пункт расположен в ДНР undefined
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Минобороны РФ: Село Зоряное перешло под контроль России

Населенный пункт расположен в ДНР

Подразделения Южной группировки российских войск заняли село Зоряное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

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Кроме того, российские войска поразили украинские силы в районе населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка в ДНР. Также они отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ и уничтожили полевой склад боеприпасов.


Согласно переписи населения 2001 года в Зоряном проживали 939 человек. Зоряное находится недалеко от села Максимильяновка. Об установлении контроля над ним сообщалось 17 октября.

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