Кроме того, российские войска поразили украинские силы в районе населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка в ДНР. Также они отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ и уничтожили полевой склад боеприпасов.





Согласно переписи населения 2001 года в Зоряном проживали 939 человек. Зоряное находится недалеко от села Максимильяновка. Об установлении контроля над ним сообщалось 17 октября.