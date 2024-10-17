Высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле

Следователи задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. Они подозреваются в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России.
По данным следствия, полицейские с 2020-го по 2024 год за деньги выдавали квоты на разрешение временного проживания иностранцам, зная, что сведения об их адресах пребывания и местах работы недостоверны.
Злоумышленники действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции в Тульской области.
В пресс-службе отметили, что в домах и на работе подозреваемых проходят обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.