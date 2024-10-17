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Высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле
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Их подозревают в организации незаконной миграции undefined
Новости

Высокопоставленных сотрудников полиции задержали в Туле

Их подозревают в организации незаконной миграции

Следователи задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. Они подозреваются в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России.

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По данным следствия, полицейские с 2020-го по 2024 год за деньги выдавали квоты на разрешение временного проживания иностранцам, зная, что сведения об их адресах пребывания и местах работы недостоверны.

Злоумышленники действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции в Тульской области.

В пресс-службе отметили, что в домах и на работе подозреваемых проходят обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

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