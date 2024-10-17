Над регионами России за ночь сбили 13 дронов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА нет. В Брянской области, по словам главы региона Александра Богомаза, также обошлось без происшествий. Губернатор Курской области Алексей Смирнов о последствиях атаки не сообщал.