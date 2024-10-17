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Над регионами России за ночь сбили 13 дронов
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Предварительно, пострадавших нет undefined
Новости

Над регионами России за ночь сбили 13 дронов

Предварительно, пострадавших нет

За ночь сбито 13 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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Шесть беспилотников уничтожено над территорией Орловской области. Еще четыре аппарата сбили над Курской областью, а над Брянской областью — три дрона, отметили в военном ведомстве.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА нет. В Брянской области, по словам главы региона Александра Богомаза, также обошлось без происшествий. Губернатор Курской области Алексей Смирнов о последствиях атаки не сообщал.

Ранее телеканал CNN рассказал, что ВСУ запустили свои беспилотники «Лютый» с целью совершения атак вглубь территории России.

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