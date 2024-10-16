Песков подтвердил, что у Путина нет проблем со здоровьем

Проблем со здоровьем у президента России Владимира Путина нет, а упомянутые им регулярные обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ) — обычная диспансеризация. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





«Конечно», — утвердительно ответил он на вопрос, идет ли речь об обычной профилактике, а не о каких-либо проблемах со здоровьем.





«Имеются в виду обычные диспансеризации», — добавил Песков в разговоре с корреспондентом ТАСС.





Ранее в ходе совещания с правительством Путин, когда говорили о сезонной вакцинации от гриппа, упомянул, что регулярно проходит медицинские обследования в ЦКБ. Президент рассказал, что врачи рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом.