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Песков подтвердил, что у Путина нет проблем со здоровьем
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Обследования в ЦКБ — обычная диспансеризация, подчеркнул представитель Кремля undefined
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Песков подтвердил, что у Путина нет проблем со здоровьем

Обследования в ЦКБ — обычная диспансеризация, подчеркнул представитель Кремля

Проблем со здоровьем у президента России Владимира Путина нет, а упомянутые им регулярные обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ) — обычная диспансеризация. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


«Конечно», — утвердительно ответил он на вопрос, идет ли речь об обычной профилактике, а не о каких-либо проблемах со здоровьем.


«Имеются в виду обычные диспансеризации», — добавил Песков в разговоре с корреспондентом ТАСС.


Ранее в ходе совещания с правительством Путин, когда говорили о сезонной вакцинации от гриппа, упомянул, что регулярно проходит медицинские обследования в ЦКБ. Президент рассказал, что врачи рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом.

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#здоровье #владимир путин #дмитрий песков
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