Собянин: Москва реализует крупнейшую в ее истории программу развития

Москва входит в пятерку крупнейших городов мира по экономике и покупательной способности населения. Об этом мэр Сергей Собянин заявил во время своего выступления «Москва. 2010-2030. Результаты и планы развития города» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит на федеральной территории «Сириус».





«Москва не просто столица нашего государства, но и центр производства, промышленности, экономики и финансов. Больше 20% ВВП страны — это Москва, причем это ВВП, не связанный с нефтью, газом, углем и так далее, он связан с инновациями, ИТ-технологиями, услугами», — сказал Собянин.





По его словам, Москва — драйвер развития России. Город реализует крупнейшую в своей истории программу развития. Производительность труда в столице в среднем в 2,5 раза выше, чем по стране.





Собянин заявил, что до 2030 года будут построены еще три линии метро и запущены 35 станций. Также построят еще 43 вокзала.





«Мы с правительством РФ ведем большой проект, который объединит теперь уже две мегаагломерации, два округа — это Санкт-Петербург с прилегающими регионами и Москва с прилегающими регионами, что вместе будет равно примерно 40 миллионам населения нашей страны. И это создаст тот мегалополис, который возникает в других странах мира, формирует новую экономику нашей страны», — рассказал мэр.





К 2032 году все расходы на программу реновации будут полностью возвращены в бюджет. По словам Собянина, ее реализация не прекратится, жилой фонд будет обновляться регулярно.





Говоря о развитии здравоохранения, он подчеркнул, что «в течение нескольких лет мы сделаем так, что и все стационары будут размещаться в новых, реконструированных зданиях, оснащенных новыми технологиями».





Уже сейчас столичные медики активно применяют в своей практике новые технологии, в том числе работающие на основе искусственного интеллекта (ИИ) или компьютерного зрения. Точность постановки диагноза с помощью нейросетей достигает 95%. Кроме того, внедрена система поддержки врачебных решений. Она работает во всех поликлиниках Москвы.