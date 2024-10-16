Режиссер Юрий Кара допустил, что мог бы экранизировать историю о Михаиле Пичугине, спасенном в Охотском море

Режиссер Юрий Кара допустил, что мог бы экранизировать историю о Михаиле Пичугине, выжившем после 67 дней в Охотском море на дрейфующем катамаране. Россиянин потерял брата и племянника. Все трое 4 августа отправились на катамаране на Шантарские острова и уже 9 августа должны были вернуться на Сахалин, но остались в открытом море.





«Конечно, история уникальная! — сказал Daily Storm Юрий Кара. — Сколько рассказывают страшных историй, когда в таких ситуациях люди начинают есть друг друга, а он — не знаю, специально или нет — сохранил их [тела брата и племянника], привязал их так, чтобы любой шторм не снес, не прикоснулся к ним, не стал каннибалом, нелюдем! Он все-таки по-человечески себя вел и вез их, чтобы похоронить нормально. И это его [отличительная] черта».





Важно, чтобы автор картины проникся историей своего героя и искренне сопереживал ему, чтобы суметь заразить зрителей любовью к персонажу, говорит режиссер. Он посетовал, что сейчас многие авторы фильмов скрывают свои истинные чувства за штампами, отчего картины получаются неинтересными.





«Хотелось бы, если уж делать, — чтобы человеческие чувства не пропали, его переживания. Я думаю, что он сам переживал, что умерли и племянник, и брат, что он один остался! И как он там молил Бога. Ну и Бог его спас», — добавил Юрий Кара.





Сам режиссер допускает, что мог бы снять фильм по истории выжившего россиянина: «Конечно, хотелось бы. Может быть, если будет хороший сценарий. Это история, достойная экранизации».





Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей 4 августа на катамаране отправились на Шантарские острова, чтобы понаблюдать за китами. У туристов сломались мотор и весло, поэтому они не добрались до берега. Лодку отбросило в море. С собой у путешественников был запас еды, а еще они ловили рыбу в море.





По словам Пичугина, 18 сентября умер Илья. А через 10 дней — его отец Сергей. Михаила в лодке с двумя телами нашел экипаж рыболовецкого корабля «Ангел».