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Режиссер Юрий Кара допустил, что мог бы экранизировать историю о Михаиле Пичугине, спасенном в Охотском море
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Россиянин 67 дней провел на дрейфующем катамаране, он потерял брата и племянника Коллаж: Daily Storm
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Режиссер Юрий Кара допустил, что мог бы экранизировать историю о Михаиле Пичугине, спасенном в Охотском море

Россиянин 67 дней провел на дрейфующем катамаране, он потерял брата и племянника

Коллаж: Daily Storm

Режиссер Юрий Кара допустил, что мог бы экранизировать историю о Михаиле Пичугине, выжившем после 67 дней в Охотском море на дрейфующем катамаране. Россиянин потерял брата и племянника. Все трое 4 августа отправились на катамаране на Шантарские острова и уже 9 августа должны были вернуться на Сахалин, но остались в открытом море.


«Конечно, история уникальная! — сказал Daily Storm Юрий Кара. — Сколько рассказывают страшных историй, когда в таких ситуациях люди начинают есть друг друга, а он — не знаю, специально или нет — сохранил их [тела брата и племянника], привязал их так, чтобы любой шторм не снес, не прикоснулся к ним, не стал каннибалом, нелюдем! Он все-таки по-человечески себя вел и вез их, чтобы похоронить нормально. И это его [отличительная] черта».


Важно, чтобы автор картины проникся историей своего героя и искренне сопереживал ему, чтобы суметь заразить зрителей любовью к персонажу, говорит режиссер. Он посетовал, что сейчас многие авторы фильмов скрывают свои истинные чувства за штампами, отчего картины получаются неинтересными.


«Хотелось бы, если уж делать, чтобы человеческие чувства не пропали, его переживания. Я думаю, что он сам переживал, что умерли и племянник, и брат, что он один остался! И как он там молил Бога. Ну и Бог его спас», — добавил Юрий Кара.


Сам режиссер допускает, что мог бы снять фильм по истории выжившего россиянина: «Конечно, хотелось бы. Может быть, если будет хороший сценарий. Это история, достойная экранизации».


Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей 4 августа на катамаране отправились на Шантарские острова, чтобы понаблюдать за китами. У туристов сломались мотор и весло, поэтому они не добрались до берега. Лодку отбросило в море. С собой у путешественников был запас еды, а еще они ловили рыбу в море.


По словам Пичугина, 18 сентября умер Илья. А через 10 дней — его отец Сергей. Михаила в лодке с двумя телами нашел экипаж рыболовецкого корабля «Ангел».

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#камчатка #охотское море #юрий кара #михаил пичугин
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