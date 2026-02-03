«Люди винят в смерти маму»: жительница Ленобласти рассказала о семье мальчика, чье тело нашли в водоеме

Жительница Ленинградской области рассказала о семье девятилетнего мальчика, тело которого нашли в водоеме в Ломоносовском районе. По словам женщины, ребенок мыл машины на парковке ради еды, поскольку многодетная семья была неблагополучной, а его отчим наркоманил.





Кроме погибшего Паши, его мать и отчим воспитывали еще шестерых детей. Официально пара не была расписана, сообщила собеседница.





Она уточнила, что семья проживала в поселке Горелово в одной из пятиэтажек и находилась на профилактическом учете в полиции. Отчим нигде не работал и употреблял запрещенные вещества, поэтому жили взрослые и дети на пособия.





Гибель мальчишки вызвала настоящий шок у всех местных жителей, призналась Дарья. «Все люди жалеют Пашу и очень сильно на его родителей взъелись. Особенно на мать, которая такая неблагополучная. Ребенок даже в школу не ходил, поскольку она не занималась сбором документов», — заявила она.





Женщина утверждает, что подозреваемый в убийстве мальчика Петр Жилкин поселился в деревне Яльгелево порядка двух лет назад. С местными он не общался, но выглядел подозрительно и немного странно, сказала Дарья.





Также в одном из сельских чатов в Telegram местный житель написал, что ранее видел Петра «впертым», то есть под воздействием наркотиков.





После задержания у Жилкина на личном компьютере, телефоне и флеш-картах обнаружили детскую порнографию, писали СМИ. Он уже признал вину в убийстве, заявив, что мальчик якобы его шантажировал и требовал полмиллиона рублей.





Ребенок пропал 30 января. Он вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, сел в автомобиль к незнакомому мужчине и больше на связь не выходил. Машину отследили до Ломоносовского района Ленобласти, но мальчика в ней уже не было. К его поискам присоединились свыше 200 волонтеров и силовики.





Задержанный Петр Жилкин пытался скрыться от правосудия. Силовики настигли его в Псковской области. Вначале он отказывался от показаний, а позднее рассказал правоохранителям, что расправился с ребенком, и показал место, где находится его тело.





О задержанном известно, что ему 38 лет и он родом из Луганской области, был женат и имеет детей. Мужчина переехал в Петербург, чтобы работать в строительной сфере. Трудился прорабом, занимался починкой канализаций и другими работами.





Следственный комитет возбудил дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса — пожизненное заключение.