В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге был задержан подозреваемый в похищении девятилетнего ребенка. Мальчик пропал 30 января, сообщили Следственном комитете России.





«Мужчина в настоящее время задержан», — передает ТАСС.





По предварительным данным, ребенок покинул дом в Красносельском районе около 14:00 по московскому времени и до сих пор не вернулся. Полиция считает, что наиболее вероятной причиной исчезновения является похищение.





Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину с неизвестным мужчиной у магазина «Лента», расположенного на Таллинском шоссе. Некоторые очевидцы рассказывали, что пропавший мыл фары у машин.





На момент публикации новости точное местонахождение ребенка не установлено. Следователи и правоохранительные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия.