Россия рассматривает возможность завоза трудовых мигрантов из Афганистана

Москва и Кабул рассматривают возможность завоза трудовых мигрантов из Афганистана в Россию. Об этом сообщил посол Гуль Хасан.


«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — заявил дипломат ТАСС.


Посол обратил внимание на то, что Афганистан является страной с молодым населением и правительство стремится направлять квалифицированные кадры в государства, где существует потребность в рабочей силе.

