Театр на Юго-Западе сформировал самый большой репертуар в России

В преддверии своего 50-летия Театр на Юго-Западе продолжает оставаться уникальным культурным явлением Москвы. Как рассказал художественный руководитель, заслуженный артист России Олег Леушин, коллектив вырос из самодеятельной студии, первое поколение артистов которой не имело профильного образования.





Сегодня театр проводит около 50 мероприятий в месяц и известен далеко за пределами России, в том числе благодаря сотрудничеству с японским театром «Тоуэн». История театра началась в 1977 году, когда режиссер Валерий Белякович получил под него подвал на проспекте Вернадского. Первые артисты, среди которых были Виктор Авилов и Сергей Белякович, своими руками обустраивали помещение, а реквизит и мебель собирали по окрестным домам. Эта традиция взаимопомощи сохранилась: недавно зрители подарили стулья для арт-кафе.





В труппе служат представители актерских династий — Ольга Авилова и Михаил Белякович, продолжающие дело своих родителей. Театр также связан с историей района: в 1990 году актеры вернули соседнему храму Архангела Михаила старинный колокол, который ранее использовался в спектакле «Жаворонок» и был спасен жителями при закрытии церкви в 1939 году.





Под руководством Валерия Беляковича был создан самый большой репертуар в России — 65 спектаклей, которые рождались из эмоции или случайно найденного реквизита. Постановки театра с успехом гастролировали от Эдинбурга до Токио, а спектакль «На дне» вошел в Золотой фонд театральных постановок России.





Одной из главных инноваций театра стало создание импровизационного батла — проекта, где актеры играют по заданиям зрителей. Идея, впервые опробованная здесь, позже была подхвачена другими известными театрами. Несмотря на полувековую историю и признание, Театр на Юго-Западе сохраняет дух творческой свободы и верность своим корням.