Александр Сокуров — об исключении из совета по развитию кинематографии: Я даже не знал о его существовании

Режиссер Александр Сокуров в комментарии Daily Storm высказался о своем исключении из совета по развитию кинематографии. По словам Сокурова, она даже не знал о его существовании и вообще не расстроен такой ротацией.





«Произошедшее — просто ротация состава, которая должна проходить часто. Но я ни разу не принимал участия в этих совещаниях и не знал даже о существовании этого совета», — заявил Сокуров.





«Жизнь российского кино никак не интересует правительство, поэтому там и обсуждать было нечего... Правильно, что вывели меня [из состава совета]», — признался режиссер.





Среди тех, кто, помимо Сокурова, исключен из правительственного совета — режиссер Валерий Тодоровский, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, продюсеры Эдуард Илоян и Валерий Федорович, киновед Наталья Мокрицкая, исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.





Вместо них в список включили председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, первого замгендиректора ВГТРК Антона Златопольского, режиссера Сергея Урсуляка, гендиректора «Окко» Гавриила Гордеева и гендиректора «МТС Медиа» Софью Митрофанову.





Этот совет занимается рассмотрением и подготовкой предложений по улучшению государственной поддержки российского кинематографа. Это включает повышение эффективности в производстве, прокате и показе фильмов, а также управление федеральной собственностью в данной сфере. Совет помогает продвигать и распространять российские картины за границей.





Также правительственный совет способствует развитию образования и науки, внедрению инноваций в кинематограф и разработке мер защиты отечественного кинорынка.