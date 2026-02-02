Актер Николай Ткаченко погиб на СВО

Актер театра и кино Николай Ткаченко погиб в зоне специальной военной операции, куда он отправился в качестве добровольца. Об этом ТАСС сообщил его коллега, артист Рамиз Алиев.





«Да, [он погиб в январе 2026 года в зоне СВО]. Я не знаю подробностей, мы общались с ним как коллеги, но я знаю, что он умер как герой», — рассказал собеседник.





Николай Ткаченко родился в 1989 году в подмосковном Пушкино. После окончания Театрального института имени Бориса Щукина он продолжил обучение на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». С 2021 года он стал членом труппы Театра современной драматургии и активно сотрудничал с Бахрушинским музеем, а также с театрами-студиями «Характер» и «Томас», где не только играл, но и работал в качестве режиссера.





Популярность актеру принесли роли в таких сериалах, как «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити». В его портфолио насчитывается около 20 проектов в кино и на телевидении. Последняя на данный момент его работа — сериал «Три плюс три», который вышел в 2025 году.