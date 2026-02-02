Москвичам стали доступны удобные сервисы по вопросам воинского учета

В Москве начал работу единый центр военного комиссариата, где граждане, пребывающие в запасе, могут решать все вопросы воинского учета по принципу «одного окна». Новое учреждение расположено на улице Яблочкова, 5, строение 6.





В центре организован прием по широкому спектру услуг: постановка и снятие с учета, внесение изменений в документы при смене места жительства или работы, оформление справок, архивных выписок, получение льгот. Для удобства жителей внедрены электронная запись через mos.ru, СМС-оповещения и электронная очередь, что исключает длительное ожидание. Режим работы: с понедельника по четверг с 09:30 до 17:30, в пятницу — до 16:15.





Кроме того, услуги военкомата продолжают предоставляться в центрах «Мои документы» по экстерриториальному принципу, а также в центре социального обеспечения на проспекте Мира, 15. Для призывников и желающих служить по контракту действуют отдельные пункты в том же комплексе на Яблочкова.