В Орске разбился учебный самолет с курсантами
Погибли три человека
Новости

В Орске разбился учебный самолет с курсантами

Погибли три человека

Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.


«Около Орска произошло крушение самолета, выполнявшего учебный полет. На борту было три человека, они погибли», — рассказал собеседник агентства.


ГУ МЧС по региону опубликовало первые кадры с места крушения. Самолет упал в районе поселка Джанаталап.

Среди погибших оказались двое курсантов и инструктор. На месте происшествия работают оперативные службы, проходит процедура идентификации. Самолет модели Diamond DA принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

