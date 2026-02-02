В Орске разбился учебный самолет с курсантами

Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.





«Около Орска произошло крушение самолета, выполнявшего учебный полет. На борту было три человека, они погибли», — рассказал собеседник агентства.





ГУ МЧС по региону опубликовало первые кадры с места крушения. Самолет упал в районе поселка Джанаталап.