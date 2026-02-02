Президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам вернуть политическое влияние в Африке с помощью ликвидации «неугодных лидеров» стран этого континента. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.





В частности, сообщается о причастности Франции к предотвращенной 3 января попытке переворота в Буркина-Фасо с целью устранения президента Ибрагима Траоре. По информации разведки, также французские спецслужбы сосредоточены на дестабилизации обстановки в странах Сахаро-Сахельского региона, включая Мали, с использованием местных террористических группировок. Кроме того, речь идет о планах по возможному свержению власти на Мадагаскаре после прихода к сил, ориентированных на сотрудничество с БРИКС.





В СВР утверждают, что Франция перешла к прямой поддержке деструктивных сил, что свидетельствует о политическом банкротстве ее неоколониальной линии в Африке.