В Крыму задержали завербованного «смертника» с замаскированной под колонку бомбой

В Крыму задержали местного жителя, который планировал устроить теракт в здании УФСБ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.





Задержанный был введен в заблуждение украинскими спецслужбами. Мужчину завербовал представитель Сил специальных операций ВСУ, выдавший себя за сотрудника ФСБ. Под предлогом проверочного задания от него требовали пронести закамуфлированное под музыкальную колонку взрывное устройство «для выявления предателей».





На КПП у россиянина изъяли устройство осколочно-фугасного действия с килограммом взрывчатки иностранного производства и поражающими элементами. Сам исполнитель не знал о готовящемся теракте и должен был погибнуть, так как его использовали в качестве «смертника».





Завербовал крымчанина старший лейтенант ССО ВСУ Иван Кринов, который, по версии ФСБ, в августе 2025 года уже пытался осуществить аналогичную схему с жительницей Волгоградской области. Против него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт, содействии террористической деятельности и обороте взрывчатых веществ, он объявлен в международный розыск.