Подросток планировал устроить взрыв и стрельбу в омской школе
Его арестовали Фото: Global Look Press / Погиба Александра
В Омской области арестовали подростка, который планировал устроить массовый расстрел и взрыв в одной из школ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.


По данным следствия, подросток поддерживал идеологию признанной в России террористической организации «Колумбайн»*. Он искал в интернете информацию о ее деятельности, участвовал в обсуждениях прошлых школьных нападений, приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет и атрибутику с символикой запрещенной группировки.


Также он разработал план вооруженного нападения с применением взрывчатки на учащихся и сотрудников образовательного учреждения.


Подросток пробудет под арестом до 28 марта 2026 года. ТАСС уточняет, что ему 14 лет.


* «Колумбайн» признан террористической организацией на территории РФ.

