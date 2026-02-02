Два человека погибли в результате удара ВСУ по Старому Осколу

В ночь на 2 февраля ВСУ атаковали беспилотниками Старый Оскол в Белгородской области. В результате нападения погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





В результате удара по частному дому там начался пожар и произошло частичное обрушение. Спасатели, прибывшие на место, нашли тела двух человек. Губернатор области выразил соболезнования семьям погибших.





«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе», — говорится в сообщении.





В результате взрыва другого беспилотного летательного аппарата в более чем десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, также поврежден автомобиль. Оперативные и аварийные службы продолжают работы на месте происшествия, проводится подомовой обход.