Новости
Новости 18+
St
Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби перенесли по неизвестной причине
18+
Встреча ожидается в середине недели undefined
Новости

Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби перенесли по неизвестной причине

Встреча ожидается в середине недели

Дата второго раунда трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию конфликта была перенесена. Об этом сообщает The New York Times.


Встреча отложена на несколько дней по неизвестным причинам. Это произошло после консультаций российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева и американского посланника Стивена Уиткоффа в Майами.


По информации источника ТАСС, новый раунд переговоров теперь запланирован на середину недели по взаимному согласию сторон. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что встреча пройдет 4 и 5 февраля. 


Первый раунд консультаций в Абу-Даби прошел 23-24 января.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #рф #мирные переговоры
Загрузка...
Загрузка...