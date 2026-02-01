Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби перенесли по неизвестной причине

Дата второго раунда трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию конфликта была перенесена. Об этом сообщает The New York Times.





Встреча отложена на несколько дней по неизвестным причинам. Это произошло после консультаций российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева и американского посланника Стивена Уиткоффа в Майами.





По информации источника ТАСС, новый раунд переговоров теперь запланирован на середину недели по взаимному согласию сторон. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что встреча пройдет 4 и 5 февраля.





Первый раунд консультаций в Абу-Даби прошел 23-24 января.