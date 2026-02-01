В Таиланде нашли расчлененные останки пропавшего россиянина

Полиция Таиланда обнаружила в окрестностях Паттайи расчлененные останки, предварительно, принадлежащие россиянину Михаилу Емельянову. Об этом сообщает газета Thairath.





Останки были завернуты в черные пластиковые пакеты и одежду, похожую на ту, что была на мужчине в день исчезновения. Предполагаемой причиной убийства называют денежный долг.





По делу задержаны двое граждан России — 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев. Как установило следствие, они контактировали с Емельяновым перед его исчезновением и пытались скрыть следы преступления.





Мать погибшего Ольга Лазаренко рассказала, что ее сын, проживавший в Таиланде два года, перед случившимся предупредил ее об опасности.