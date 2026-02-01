Вучич: США ударят по Ирану в ближайшие 48 часов

Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в течение ближайших 48 часов. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич, выступая на телеканале Pink TV.





Он назвал такое развитие событий почти неизбежным. По мнению Вучича, новая волна публикаций документов по делу Джеффри Эпштейна может послужить фактором, ускоряющим принятие решения об атаке.





Он провел аналогию с сексуальным скандалом вокруг Моники Левински в прошлом, отметив, что подобные события часто предшествуют военным действиям.





Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о направлении к берегам Ирана «огромной армады» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, а издание Axios сообщало, что Белый дом рассматривает варианты ударов на фоне протестов в Иране.





Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал, что любая атака со стороны США приведет к региональному конфликту.