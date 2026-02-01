Новости
ЛДПР предложила обязать нотариусов вести видеофиксацию всех сделок с недвижимостью
Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, обязывающий нотариусов проводить видеофиксацию при заключении всех сделок с недвижимостью. Согласно инициативе, все записи должны храниться в течение всего срока давности по уголовным делам о мошенничестве.


Авторы законопроекта считают, что эта мера защитит граждан, особенно пожилых, от противоправных действий, снизит количество преступлений и повысит прозрачность работы нотариата. Как заявил Леонид Слуцкий, сегодня нотариусы имеют право вести видеозапись, но не обязаны это делать, в то время как без видеодоказательств оспорить сомнительную сделку крайне сложно.


«У пожилого человека недвижимость часто — единственный актив, надежда на обеспеченную старость. Бабушка, подписывая документы в кабинете нотариуса, никак не ожидает, что после заключения сделки окажется на улице, не имея возможности оспорить сомнительные документы», — заявил депутат.


В пояснительной записке отмечается, что судебная практика знает множество случаев, когда пожилые люди, будучи введенными в заблуждение, подписывали документы о продаже квартиры, думая, что оформляют аренду или регистрацию родственника. Новые правила призваны предотвратить подобные ситуации.

