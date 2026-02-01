Роспотребнадзор начал расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян в Подмосковье

В Подмосковье проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявлением случая подозрения на оспу обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.





Ведомство уточнило, что в ходе расследования выявляются и обследуются контакты заболевшего, произведен забор биоматериала. Выдано предписание на дезинфекцию. Специалисты напоминают, что заражение может произойти при контакте с поврежденной кожей инфицированного человека или загрязненными предметами.





Для быстрой диагностики заболевания Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал специальные высокотехнологичные тест-системы. Ведомство также рекомендует россиянам в зарубежных поездках избегать контактов с животными, особенно грызунами и приматами, и тщательно соблюдать гигиену.





Ранее сообщалось, что в Домодедовскую больницу был доставлен пациент с предварительным диагнозом — оспа обезьян. Как сообщило медучреждение в своем Telegram-канале, для подтверждения или исключения этого диагноза проводятся все необходимые лабораторные исследования.