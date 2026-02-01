Освобожденные с танкера «Маринера» моряки вернулись в Россию

Двое российских моряков с танкера «Маринера», который был захвачен американскими военными, вернулись на родину. Об этом сообщил Максим Карпенко, член экипажа судна, который утром в воскресенье приехал в Керчь.





«Все у нас в порядке. Я вернулся утром домой, в Керчь. Мой коллега с танкера также вернулся домой, в Астрахань. Дома встретили хорошо», — цитирует моряка ТАСС.





Он подчеркнул, что не имел возможности связаться с семьей на протяжении всех 19 дней, пока судно находилось в плену, поскольку британские и американские военные отобрали у него средства связи. Родственники могли узнавать о судьбе моряков исключительно из новостей в средствах массовой информации.





Карпенко поблагодарил МИД России и главу Крыма Сергея Аксенова за помощь в освобождении.





Напомним, 7 января американские военные высадились на борт судна. Танкер, получивший в конце декабря 2025 года временное разрешение ходить под российским флагом, был обвинен США в перевозке венесуэльской нефти в обход санкций.





Позже президент США Дональд Трамп по запросу российской стороны решил освободить двух россиян из состава экипажа. Спустя некоторое время в МИД РФ заявили, что Штаты до сих пор не выполнили свое обещание. Позже моряков отпустили.