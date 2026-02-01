Умер третий пострадавший при взрыве в учебном центре МВД в Коми

Скончался третий пострадавший в результате взрыва и пожара в учебном центре МВД Республики Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.





Ранее сообщалось, что мужчина был доставлен в ожоговый центр института травматологии и ортопедии университетской клиники ПИМУ Минздрава России в критическом состоянии. После проведения сложной операции он был введен в медикаментозный сон. По распоряжению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ежедневно проводились телемедицинские консилиумы для обсуждения стратегии лечения.





С 21 января пациент проходил лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде, куда его доставили санавиацией. Сегодня он скончался, передает ТАСС.





По данным Минздрава, шесть человек продолжают лечение в медицинских учреждениях Москвы. Один мужчина находится в реанимации Центра имени Вишневского в тяжелом состоянии. Остальные пятеро проходят терапию в пульмонологическом отделении Главного госпиталя Министерства внутренних дел РФ, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.





Ранее сообщалось, что суд арестовал начальника учебного центра.