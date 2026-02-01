Три человека погибли в результате пожара на базе отдыха в Хакасии

Ночью 1 февраля на территории базы отдыха в урочище «Бабик» в Бейском районе Хакасии произошел пожар, в результате которого три человека погибли, один получил травмы. Гостевой дом был полностью уничтожен огнем, сообщает ГУ МЧС по республике.





Пожар разгорелся на площади 72 квадратных метра. При разборе завалов спасатели обнаружили тела трех молодых мужчин 21, 22 и 23 лет с признаками отравления угарным газом и ожогов. Пострадавший 19-летний мужчина был госпитализирован.





По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Дознаватели МЧС и прокуратура Хакасии также проводят проверки для установления всех причин и обстоятельств возгорания.





Ранее сообщалось, что в результате пожара в сауне погибли пятеро подростков, еще одна посетительница смогла спастись.