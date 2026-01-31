Пятеро подростков погибли при пожаре в частной сауне в Кузбассе

Пять подростков погибли при пожаре в сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области. Информацию подтвердили в кузбасском главке МЧС. Предварительно, молодые люди собрались компанией из 10 человек.





Как пишут Telegram-каналы, возгорание произошло около 20:30 (16:30 мск) в «Сауне на Центральной».





Огонь вспыхнул в одной из парных и перекинулся на все здание. Пожар пока не удалось потушить.





Посетителей эвакуировали, однако внутри все еще могут оставаться люди. Сообщается, что одной девушке удалось спастись. На место происшествия прибыли экстренные службы.