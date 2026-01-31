Силовики задержали разработчика бункера от ядерного удара и его заместителя

Задержан разработчик бункера от ядерного удара — глава Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николай Посохов. Силовики пришли и к заместителю начальника института Игорю Сосунову.





Обоих обвинили в получении взяток в особо крупном размере, пишет РБК со ссылкой на источники. Суд отправил Посохова под домашний арест, Сосунова — заключил под стражу.





Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС занимается в том числе разработкой средств и технологий, развитием систем связи и оповещения населения, развитием гражданской обороны, радиационной, химической и биологической защиты населения.





Одна из разработок ВНИИ ГОЧС — противоатомное убежище «КУБ-М». Серийное производство началось осенью 2024 года. Разработчики заявили, что объект в течение 48 часов обеспечивает защиту от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности.