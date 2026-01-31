В Подмосковье на канатной дороге застряли 50 человек

Спасатели приступили к эвакуации людей с канатной дороги в горнолыжном парке в деревне Степаново Дмитровского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.





В ведомстве уточнили, что в момент остановки на подъемнике находились 50 человек. Для того чтобы спустить людей, спасатели использовали трехколенную лестницу.





По данным Мособлпожспаса, система остановилась из-за выхода троса из ролика подъемника.





По предварительной информации, никто не пострадал.