Новости
Новости 18+
St
Уиткофф заявил, что Россия и США провели «воодушевляющие» переговоры по Украине
18+
Встреча прошла во Флориде undefined
Новости

Уиткофф заявил, что Россия и США провели «воодушевляющие» переговоры по Украине

Встреча прошла во Флориде

Москва и Вашингтон провели «воодушевляющие» переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Стив Уиткофф, один из американских переговорщиков и специальный представитель Дональда Трампа. 


«Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — заявил он. 


Встречи прошли во Флориде. Москву представлял представитель президента Кирилл Дмитриев, Вашингтон — глава Минфина США Скотт Бессент, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.


Дмитриев сделал репост заявления Уиткоффа в X, назвав встречу «конструктивной». Он отметил, что продуктивное обсуждение состоялось и в рамках американо-российской экономической рабочей группы.


Консультации прошли накануне запланированного на 1 февраля второго раунда переговоров в Абу-Даби. Первый раунд состоялся 23-24 января. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #переговоры #дмитриев #уиткофф
Загрузка...
Загрузка...