Уиткофф заявил, что Россия и США провели «воодушевляющие» переговоры по Украине

Москва и Вашингтон провели «воодушевляющие» переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Стив Уиткофф, один из американских переговорщиков и специальный представитель Дональда Трампа.





«Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — заявил он.





Встречи прошли во Флориде. Москву представлял представитель президента Кирилл Дмитриев, Вашингтон — глава Минфина США Скотт Бессент, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.





Дмитриев сделал репост заявления Уиткоффа в X, назвав встречу «конструктивной». Он отметил, что продуктивное обсуждение состоялось и в рамках американо-российской экономической рабочей группы.





Консультации прошли накануне запланированного на 1 февраля второго раунда переговоров в Абу-Даби. Первый раунд состоялся 23-24 января.